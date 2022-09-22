Турочакский район, Алтай, , 07:54 — REGNUM В Республике Алтай природоохранная прокуратура выявила нарушения при использовании земель в водоохранной зоне Телецкого озера. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Телецкое озеро Дмитрий Кобзев © ИА REGNUM

В ходе проверки в Турочакском районе выяснилось, что земли, находящиеся в частности муниципальной собственности имеют пересечение с акваторией озера площадью более 14 тыс. кв. метров.

«Нахождение земельных участков на землях, занимаемых поверхностным водным объектом, нарушает права Российской Федерации как собственника водного объекта», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим сотрудники ведомства направили 16 исковых заявлений об исключении этих данных из реестра и установить новые границы.