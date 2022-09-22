Петропавловск-Камчатский, 22 сентября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Главный федеральный инспектор по Камчатке Евгений Макаров примет участие в специальной военной операции в защиту Донбасса. Полпред Юрий Трутнев поддержал его решение, сообщается в телеграм-канале полпредства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Макаров подал заявление на рассмотрение в полпредство и получил одобрение.

«Я так воспитан — Родину защищать. Я офицер, хоть и в запасе. Это мой долг», — сказал он.

С 2002 по 2020 год Евгений Макаров проходил службу в органах госбезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.