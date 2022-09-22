Челябинск, 22 сентября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Челябинской области за январь–август ввели в эксплуатацию 1371,2 тыс. кв метров жилья. Об этом сообщает 22 сентября областная Контрольно-счётная палата.

Строительство жилья

По сравнению с тем же периодом 2021 года рост произошёл на 30,3%. Лидером оказался Нагайбакский район. Там рост составил 411%. А вот в Кизильском районе объёмы наоборот рухнули на 65%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Челябинской области за год планируют построить 1,8 млн кв метров жилья.