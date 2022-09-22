Красноярск, , 07:44 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в перевернувшейся лодке. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

Трагедия произошла на реке Норильской вечером 21 сентября. В результате опрокидывания маломерного судна «Амур», на борту которого находились одна женщина и четверо мужчин без спасательных жилетов.

«В результате спасательных мероприятий трое мужчин были доставлены на берег, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. Через несколько часов в воде было обнаружено тело женщины. Поиски мужчины 1997 г. р. продолжаются», — отметили в ведомстве.

В рамках расследования следователи намерены установить все обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратовской области на реке Волга столкнулись два маломерных судна. В результате погибли два человека, их тела доставили на берег.

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