Южно-Сахалинск, 22 сентября, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Если президент России Владимир Путин именно сейчас объявил о частичной мобилизации, значит, это верное и нужное для страны решение, считает председатель совета Ассамблеи народов Сахалина Майя Кириллова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Мы, простые граждане, не можем в глобальных масштабах знать, какая ситуация сейчас складывается вокруг нашей страны. И, если президент принял решение объявить частичную мобилизацию именно сейчас, значит, это верное решение. И даже если вдруг кажется, что принимаются какие-то неверные решения, то опыт и история нашей страны показывают, что наш президент всегда оказывается прав», — цитирует Кириллову пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Она уверена, что мобилизация должна коснуться не только тех, кто служит или служил, а каждого жителя России.

«И даже здесь, за тысячи километров, в глубоком тылу, мы должны быть готовы каждый на своем месте своим трудом и всеми возможными средствами поддержать страну, президента, нашу армию. Не поддаваться панике и провокационным вбросам в интернете. Нашим солдатам, которые сейчас готовятся отправиться на защиту нашей страны, желаю крепости духа, мужества, чтобы с честью отдали свой долг Родине и вернулись домой живыми и здоровыми», — сказала Майя Кириллова.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.