Минск, , 07:40 — REGNUM В Белоруссии с 23 сентября вводится временный запрет на вывоз за пределы республики автомобилей и ряда других промышленных товаров. Это следует из постановления правительства за подписью первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова, 22 сентября опубликованного на правовом интернет-портале.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

из текста постановления «Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения».

Постановлением также вводится запрет на вывоз этих товаров из Белоруссии в страны, не являющиеся членами ЕАЭС. Всего к вывозу запрещается более 250 кодов товарной номенклатуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в международном аэропорту «Казань» 21 сентября приземлился борт с делегацией из Белоруссии.

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