Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Студия Gearbox Software уже разрабатывает сиквел Tiny Tina’s Wonderlands, воспринимая серию игр как «новую франшизу». Об этом 22 сентября сообщает портал GamesRadar.

Tiny Tina's Wonderlands Скриншот из трейлера игры

«Gearbox Software одержала крупную победу в прошлом году, выпустив новую франшизу Tiny Tina’s Wonderlands», — заявил глава Gearbox Рэнди Питчфорд во время выступления на собрании компании Embracer Group. Разработчик отметил, что успех игры превзошёл все ожидания студии, касающиеся как критики, так и коммерческой составляющей.

«Теперь у нас явно есть новая франшиза, а будущие приключения уже разрабатываются Gearbox», — подытожил руководитель студии.

Напомним, Embracer Group приобрела Gearbox Software в феврале 2021 года за $1,3 млрд. Релиз Tiny Tina’s Wonderlands состоялся 25 марта 2022 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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