Gearbox уже разрабатывает продолжение игры Tiny Tina’s Wonderlands
Вашингтон, 22 сентября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Студия Gearbox Software уже разрабатывает сиквел Tiny Tina’s Wonderlands, воспринимая серию игр как «новую франшизу». Об этом 22 сентября сообщает портал GamesRadar.
«Gearbox Software одержала крупную победу в прошлом году, выпустив новую франшизу Tiny Tina’s Wonderlands», — заявил глава Gearbox Рэнди Питчфорд во время выступления на собрании компании Embracer Group. Разработчик отметил, что успех игры превзошёл все ожидания студии, касающиеся как критики, так и коммерческой составляющей.
«Теперь у нас явно есть новая франшиза, а будущие приключения уже разрабатываются Gearbox», — подытожил руководитель студии.
Напомним, Embracer Group приобрела Gearbox Software в феврале 2021 года за $1,3 млрд. Релиз Tiny Tina’s Wonderlands состоялся 25 марта 2022 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.