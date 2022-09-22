Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Американские вооруженные силы нанесут «сокрушительный удар» по российским военным базам в Крыму, если Россия применит ядерное оружие на территории б. УССР, заявил генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес в интервью газете Daily Mail.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что атаке может подвергнуться Черноморский флот РФ. Ходжес утверждает, речь идет об ударе без применения ядерного оружия со стороны США.

Генерал подчеркнул, что реакция Вашингтона на применение Россией любого стратегического оружия массового уничтожения будет «стремительной и жесткой». Вместе с тем, по мнению Ходжеса, вероятность, того, что российские власти отдадут приказ на нанесение ядерного удара, очень мала.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование ядерного оружия будет иметь для России «беспрецедентные последствия». Однако он добавил, что российские ядерные силы России в настоящее время не демонстрируют изменений в боеготовности.

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