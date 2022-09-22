Екатеринбург, , 07:39 — REGNUM В Свердловской области с 1 января по 21 сентября 2022 года 13 в результате ДТП погибли 13 детей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Правоохранители отмечают, что нередко дети становятся виновниками аварий, выбегая на дорогу в неположенном месте. Только в этом году участниками дорожно-транспортных происшествий стали более 300 детей, отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе на свердловских дорогах в общей сложности произошло 251 ДТП. Пострадали 320 человек, погибли — 33.