Тегеран, 22 сентября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. 21 сентября представитель министерства промышленности Ирана заявил, что торговля Ирана с Россией увеличилась на 31% за первые пять месяцев текущего иранского года (наступил 21 марта 2022 года). Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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На пресс-конференции Омид Галибаф, представитель министерства торговли, промышленности и горнодобывающей отрасли Ирана, указал на состояние экспорта бытовой техники и заявил, что экспорт бытовой техники вырос на 17% за первые пять месяцев текущего года (22 марта — 22 августа 2022 года).

Пресс-секретарь подчеркнул, что согласно планам, экспорт бытовой техники к концу года увеличится до 440 миллионов долларов. Далее он сообщил, что Иран экспортирует свою бытовую технику в соседние страны, такие как Ирак, Туркменистан и Азербайджан.

Иранский чиновник далее сообщил, что на недавнем российском автосалоне был подписан меморандум на 700 миллионов долларов, а также обсуждался вопрос импорта автомобилей иранского производства VaiantsShahin и Tara в Россию.

Он отметил, что пока не планируется импортировать автомобили из Индии и Бразилии, подчеркнув, что иранские компании вели переговоры только с хорошими европейскими и корейскими автомобильными компаниями.