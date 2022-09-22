Тегеран, 22 сентября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. 21 сентября министр культуры и исламского просвещения Ирана Мохаммад-Мехди Эсмаили заявил, что цивилизация и язык приведут к объединению государств — членов ОЭС. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Эсмаили сделал эти замечания на встрече с президентом Института культуры ОЭС Муроджоном Бурибоевым, отметив, что организация предоставила государствам-членам исключительные возможности для укрепления регионального взаимодействия.

Он подчеркнул, что министерство культуры и исламского просвещения полностью готово к конструктивному сотрудничеству с ОЭС и укреплению взаимодействия между государствами-членами.

«То, что связывает страны ОЭС вместе, — это такие факторы, как история, цивилизация и язык, поэтому культурные возможности, которыми располагает ОЭС, имеют первостепенное значение», — отметил Эсмаили.

Он подчеркнул: «Например, празднование Навруза является общим явлением среди многих членов ОЭС, что также способствует единству и сплоченности внутри организации».