Тегеран, 22 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. 21 сентября командующий пограничной охраной в Бушере (Иран) объявил о захвате грузового судна, перевозившего 32 000 литров контрабандного топлива в районе Персидского залива. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Полковник Ядолла Шарафи сообщил, что пограничникам провинции Бушер удалось идентифицировать и захватить грузовое судно, перевозившее контрабандное топливо. Он отметил, что с этого судна был конфискован танкер, в котором находилось 32 000 литров контрабандного дизельного топлива.

Далее он заявил, что один контрабандист также был арестован в связи с данным инцидентом, поскольку контрабанда топлива нарушает нормы и принципы международного права.

Он отметил, что борьба с контрабандой имеет первостепенное значение в повестке дня полиции Исламской Республики Иран.