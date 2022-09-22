Тегеран, 22 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. 21 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Ливан, как пример страны, сопротивляющейся израильскому режиму, показал, что сопротивление — это единственный способ остановить жестокость и агрессию режима. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Раиси сделал это замечание на встрече с премьер-министром Ливана НаджибомМикати в кулуарах саммита Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент Ирана отметил, что те, кто предполагал, что они могут противостоять сионистскому режиму и его сторонникам иными средствами, чем сопротивление, теперь поняли, что они были неправы.

Он подчеркнул, что враги пытаются изобразить, что события в регионе развиваются так, как того желают США и израильский режим. «При этом нормализация связей между некоторыми странами региона и Израилем вообще не принесет безопасности региону», — заявил президент.