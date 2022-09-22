Тегеран, , 08:28 — REGNUM 21 сентября Комиссия парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике опубликовала заявление в связи с последними пограничными столкновениями в регионе Закавказья, подчеркнув необходимость сохранения международно признанных границ стран и защиты их территориальной целостности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Закавказье Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении говорится, что некоторые шаги в последние месяцы, к сожалению, подготовили почву для нарушения политических уравнений и порядков в области безопасности в этом чувствительном регионе.

Комиссия отметила, что любая попытка нарушить сохранение международно признанных границ стран и их территориальной целостности неприемлема и противоречит нормам международного права.

Комиссия парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике в своем заявлении подтвердила призыв Исламской Республики к странам региона соблюдать добрососедство, сообщив, что страна продемонстрирует надлежащий, твердый и оперативный ответ на подстрекательство к мятежу, проводимое Израилем и НАТО в форме геополитических заговоров.