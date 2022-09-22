Улан-Удэ, , 07:25 — REGNUM В Бурятии приступили к реализации задач по частичной мобилизации в рамках указа президента России Владимира Путина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Армия России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Военные комиссариаты республики уже сформировали штабы оповещения и готовят пункты сборы призывников. В первую очередь, как отмечается, мобилизации подлежат служившие в вооружённых силах и имеющих определённые специальности.

Руководителям районов Бурятии, а также региональных ведомств поручено оказать необходимое содействие работе военкоматов. По словам военкома республики Александра Трубникова, призванные службу по мобилизации получат все соцгарантии и выплаты контрактников.

«Не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву, а также студенты», — подчеркнул он.

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