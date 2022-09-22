Тегеран, , 08:29 — REGNUM 21 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран готов к дальнейшему укреплению отношений с Ереваном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ибрагим Раиси Tasnim News Agency

Президент сделал эти замечания во время отдельных телефонных разговоров с президентом и премьер-министром Армении, чтобы поздравить их с Национальным днем страны.

Он отметил, что в рамках внешней политики Ирана, направленной на установление контактов с соседними странами, государство придает особое значение развитию связей со странами Закавказья.

Президент подтвердил поддержку Ираном независимости, суверенитета и территориальной целостности соседних стран и заявил, что продолжение переговоров с ними по вопросам, имеющим важное значение, является одной из приоритетных задач правительства.

Раиси отметил, что иранский и армянский народы разделяют общую культуру и историю и поддерживают друг друга на пути к прогрессу.