Оренбург, 22 сентября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала 2022 года на железнодорожных путях травмы получили 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Поезд

Рост травмированных относительно прошлого года составил 57%. Стоит отметить в 2021 году за аналогичный период ранения получили семь человек.

Смертельными травмами оказались для девяти человек. В 2021 году жертвами несчастных случаев на железной дороге стали шесть человек.

Добавим, на ЮУЖД с начала 2022 года под колеса поездов попали 33 человека, что на 13 случаев меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Смертельные травмы получили 27 человек (в 2021 году — 36).