Тегеран, 22 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. 21 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси в своем выступлении на 77-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (США) заявил, что Иран рассматривает политику двойных стандартов, проводимую некоторыми государствами мира, как источник нарушения прав человека. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальное интернет-представительство президента России Ибрагим Раиси

«Иран рассматривает политику двойных стандартов, проводимую некоторыми государствами в мире, как источник нарушения прав человека», — подчеркнул Раиси. Президент отметил, что Иран поддерживает «глобализацию справедливости», поскольку справедливость приводит к единству, в то время как угнетение порождает войну.

«Практика отправления правосудия сложна, и именно поэтому многие из так называемых защитников правосудия бегут от такого подхода», — заявил он, сообщив при этом, что он гордится тем, что представляет нацию, которая унаследовала великую цивилизацию и боролась против «угнетения других наций на протяжении всей истории».

Он назвал двойные стандарты некоторых правительств в области прав человека наиболее важным фактором институционализации нарушений прав человека, ссылаясь на западную шумиху по поводу недавнего инцидента в Иране. По его словам, так называемые защитники прав человека все же хранят молчание перед лицом массового убийства десятков невинных женщин в одной из западных стран.

Президент также упомянул об уникальной роли Ирана в уничтожении террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), единственным из преступлений которых было порабощение курдских, езидских и христианских женщин.