Президент Ирана назвал двойные стандарты источником нарушения прав человека
Тегеран, 22 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. 21 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси в своем выступлении на 77-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (США) заявил, что Иран рассматривает политику двойных стандартов, проводимую некоторыми государствами мира, как источник нарушения прав человека. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
«Иран рассматривает политику двойных стандартов, проводимую некоторыми государствами в мире, как источник нарушения прав человека», — подчеркнул Раиси. Президент отметил, что Иран поддерживает «глобализацию справедливости», поскольку справедливость приводит к единству, в то время как угнетение порождает войну.
«Практика отправления правосудия сложна, и именно поэтому многие из так называемых защитников правосудия бегут от такого подхода», — заявил он, сообщив при этом, что он гордится тем, что представляет нацию, которая унаследовала великую цивилизацию и боролась против «угнетения других наций на протяжении всей истории».
Он назвал двойные стандарты некоторых правительств в области прав человека наиболее важным фактором институционализации нарушений прав человека, ссылаясь на западную шумиху по поводу недавнего инцидента в Иране. По его словам, так называемые защитники прав человека все же хранят молчание перед лицом массового убийства десятков невинных женщин в одной из западных стран.
Президент также упомянул об уникальной роли Ирана в уничтожении террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), единственным из преступлений которых было порабощение курдских, езидских и христианских женщин.