Дальнегорск, Приморский край, , 07:25 — REGNUM Первые 45 мобилизованных жителей Дальнегорска в Приморье отправлены 22 сентября на военные сборы в Сибирцево.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Кроме дальнегорцев, на полигон в Сибирцево, по словам военного комиссара Дальнегорского ГО и Тернейского района Евгения Нижутина, доставят мобилизованных из Тернея, Ольги, Кавалерово и других населённых пунктов Приморья», — сообщает телеграм-канал «Восток- Медиа».

Нижутин заверил, что в ближайшее время мобилизованные приморцы на военные действия отправляться не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, решение президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации подлежит неукоснительному исполнению. Об этом заявил депутат Государственной думы Шолбан Кара-оол («Единая Россия»).