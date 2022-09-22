Тегеран, 22 сентября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. 21 сентября советник министра энергетики Ирана по международным делам заявил, что Иран является крупнейшим производителем электроэнергии в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Благодаря обмену электроэнергией со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) мощность производства электроэнергии в Иране увеличится», — заявил агентству IRNA Мохаммад Али Фарахнакян.

«Иран, Индия и Россия являются одними из крупнейших и наиболее мощных производителей электроэнергии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и Иран также входит в число немногих стран, обладающих большими мощностями в области ископаемого топлива», — отметил он.

По словам Фарахнакяна, благодаря своему географическому расположению Иран подключен к важным рынкам, которые нуждаются в электроэнергии, таким как Ирак с дефицитом в 10 000 МВт и Пакистан (дефицит 7000 МВт), что является хорошим преимуществом для всех государств-членов ШОС.

Чиновник также подчеркнул важность создания энергетических коридоров, заявив, что энергетический коридор Ирана, Азербайджана и России, который находится на стадии рассмотрения, будет иметь возможность передавать электроэнергию между странами.