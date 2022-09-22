Тегеран, , 08:32 — REGNUM Мощности нефтехимической промышленности Ирана увеличатся более чем в два раза в течение следующих десяти лет, объявил высокопоставленный иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 21 сентября.

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Мортеза Шах-Мирзаи, управляющий директор Национальной иранской нефтехимической компании, выступил с речью на церемонии открытия международной выставки пластмасс и машин «ИранПласт 2022», проходящей в Тегеране.

«Мощности нефтехимического производства в стране в следующем десятилетии достигнут 200 миллионов тонн в год», — подчеркнул чиновник.

По словам Шах-Мирзаи, несмотря на навязанную Ираком войну против Ирана в 1980—1988 годах и разрушительные санкции в отношении страны, нефтехимическая промышленность в Иране развивается быстрыми темпами.

Он также отметил, что вся нефтехимическая продукция будет производиться в стране в течение следующих десяти лет по долгосрочной программе правительства.