Тегеран, , 08:33 — REGNUM Японский культурный месяц, организованный посольством Японии в Тегеране, стартовал 21 сентября и продлится в течение месяца в четырех районах Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Япония

Темы мероприятия включают одежду, ткани, шелковые нити, кино, еду и аниме. Выступая на мероприятии, посол Японии в Тегеране Кадзутоси Айкава сообщил, что программа призвана познакомить иранцев с японской культурой и сблизить эти две нации друг с другом.

Восемь иранских и японских культурных активистов и граждан были награждены послом Японии во время церемонии открытия.

Тегеранский университет, Кашанский институт, культурный центр Асеман и посольство Японии в Тегеране в ближайшие дни опубликуют программу на «Месяц культуры Японии» и будут рады тем, кто выразит желание познакомиться с японской культурой и искусством.