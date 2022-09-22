Чебоксары, 22 сентября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Чувашии вынесено судебное решение по уголовному делу об истязании ребёнка. Фигурантом уголовного дела стал отец пострадавшего, которого по решению суда отправят на принудительное психиатрическое лечение. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал 40-летний житель Шумерлинского района. Следствием установлено, что с августа 2021 года по февраль 2022 года мужчина, используя малозначительные поводы, систематически бил 10-летнего сыну и супругу, а также совершал иные насильственные действия.

Уголовное дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание двух лиц, в том числе несовершеннолетнего»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына, соединённое с жестоким обращением»). Правоохранители добавляют, что ранее фигурант уголовного дела неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Суд вынес решение о принудительном лечении в психиатрическом стационаре. Постановление вступило в законную силу.

Напомним, что в июне 2022 года в Чебоксарах поиски потерявшейся шестилетней девочки привели к возбуждению административного протокола на её мать. В итоге ребёнка нашли спящим в квартире.

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Как сообщало ИА REGNUM , весной 2022 года в Батыревском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор по делу об истязании приёмных детей. Фигурантка уголовного дела осуждена условно.

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