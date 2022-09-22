Тегеран, 22 сентября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. 21 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси выразил надежду, что взаимопонимание между иракскими группировками приведет к формированию мощного правительства в Ираке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Раиси сделал это заявление на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадими в Нью-Йорке, отметив: «Мы надеемся, что политическая тенденция в Ираке как можно скорее приведет к формированию мощного правительства путем диалога и взаимопонимания».

Во время встречи глава исполнительной власти Ирана выразил сердечную признательность Верховному лидеру Исламской революции аятолле Сейеду Али Хаменеи и иранской администрации за искреннее гостеприимство иракского правительства и народа во время процессии Арбаин, когда миллионы паломников направились в Кербелу (Ирак), чтобы отметить 40 дней с момента мученической смерти имама Хусейна.

Президент Ирана также выразил оптимизм в отношении того, что политическая тенденция парламентских выборов в Ираке приведет к консенсусу по итогам диалога между иракскими фракциями с целью формирования мощного правительства.