Пекин, , 07:19 — REGNUM Выступая от имени более чем 30 стран на Общих дебатах 51-й сессии Совета ООН по правам человека, китайский посланник призвал к защите прав стран самостоятельно выбирать свой путь развития, в противовес вмешательству во внутренние дела других стран, односторонним санкциям без оснований в международном праве, а также политизации и маргинализации вопроса развития, сообщает 22 сентября газета Global Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Постоянный представитель Китая при Отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй подробно остановился на последствиях пандемии COVID-19, которая сводит на нет достижения глобального развития, препятствует осуществлению Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и усугубляет неравенство внутри стран и между ними.

Группа стран призывает все стороны стремиться к развитию, ориентированному на интересы людей, с тем чтобы обеспечить более широкое и справедливое использование достижений в области развития, позволяя тем, кто находится в уязвимом и маргинализированном положении, иметь равный доступ к основным правам, таким как образование, здравоохранение, жилье и достойная работа, никого не оставляя позади и добиваясь более качественного развития, которое является более эффективным, справедливым, устойчивым и безопасным.

Чен отметил, что все стороны должны укреплять глобальную солидарность и принимать всеобъемлющие меры для борьбы с пандемией, содействия восстановлению после пандемии и обеспечения равного доступа к вакцинам и лекарствам. Реализация Повестки дня на период до 2030 года должна, принимая во внимание различные национальные реалии, возможности и уровни развития и уважая национальную политику и приоритеты, оставаться приоритетом в повестке дня международного сотрудничества для достижения 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) в установленные сроки.

Развитые страны должны принимать более практические меры, а международные финансовые учреждения должны избегать политики жесткой экономии, которая препятствует осуществлению экономических, социальных и культурных прав, сказал он. Чен отметил, что Правозащитные механизмы ООН должны уделять больше внимания поощрению и защите экономических, социальных и культурных прав и устранению неравенства, а также оказывать эффективную помощь на основе согласия заинтересованных стран.