Тегеран, 22 сентября 2022, 08:34 — REGNUM 21 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил: «Мы еще не видели изменений в практическом поведении США, которое бы компенсировало репрессивные санкции». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Раиси сделал эти замечания на встрече со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом. Он подчеркнул важность активизации торгово-экономического сотрудничества и облегчения денежно-кредитных и банковских отношений между двумя странами.
Он также возложил на США ответственность за нынешнюю ситуацию, связанную с ядерной проблемой, заявив, что США вышли из ядерной сделки с Ираном, при этом Запад не выполнил взятые на себя обязательства.
Раиси сообщил, что требование Ирана состоит в том, чтобы получить гарантию стабильности соглашения. «Несмотря на 40 лет давления и санкций, Иран не только не остановился, но и прогрессировал, а это означает, что санкции потеряли свою эффективность», — заявил иранский президент.
Между тем, Кассис подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества, заявив, что с 2016 года была составлена дорожная карта для укрепления торговли между двумя странами.