Тегеран, , 08:34 — REGNUM 21 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил: «Мы еще не видели изменений в практическом поведении США, которое бы компенсировало репрессивные санкции». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Раиси сделал эти замечания на встрече со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом. Он подчеркнул важность активизации торгово-экономического сотрудничества и облегчения денежно-кредитных и банковских отношений между двумя странами.

Он также возложил на США ответственность за нынешнюю ситуацию, связанную с ядерной проблемой, заявив, что США вышли из ядерной сделки с Ираном, при этом Запад не выполнил взятые на себя обязательства.

Раиси сообщил, что требование Ирана состоит в том, чтобы получить гарантию стабильности соглашения. «Несмотря на 40 лет давления и санкций, Иран не только не остановился, но и прогрессировал, а это означает, что санкции потеряли свою эффективность», — заявил иранский президент.

Между тем, Кассис подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества, заявив, что с 2016 года была составлена дорожная карта для укрепления торговли между двумя странами.