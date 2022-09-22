Чита, 22 сентября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Жителей Читы 22 сентября предупредили о неблагоприятных погодных условиях. По информации Читинского гидрометцентра, 24 сентября столице Забайкалья ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду.

https://bga32.ru Поваленное ветром дерево

Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности. При сильном ветре существует риск обрыва проводов, напоминает мэрия города.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Чите демонстрировала 15, 16 и 17 сентября 2022 года.

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