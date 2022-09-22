Благовещенск, 22 сентября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Как минимум в трёх учреждениях образования столицы Амурской области Благовещенска 22 сентября проходит эвакуация. Школы города получили информацию о заложенных взрывных устройствах, сообщают СМИ региона в соцсетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

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Известно о прерванных занятиях в школах №22 и 15, а также в Алексеевской гимназии. Детей и учителей вывели из зданий. Возле учреждений припаркованы автомобили спецслужб и пожарные машины. О том, что занятия прекращены, уведомлены родители учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа сообщения о заложенных взрывных устройствах 1 августа получили суды в Благовещенске Амурской области. В учреждениях вели работу сотрудники спецслужб.