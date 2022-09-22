Урумчи, Китай, 22 сентября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представили одно из своих подразделений вооруженных разведывательных беспилотников, базирующихся на северо-западе Китая, которое играет важную роль в защите границ и борьбе с терроризмом, сообщает 21 сентября газета Global Times.

Ipkk.com Китайский беспилотник CH-4

Вооруженный разведывательный беспилотный летательный аппарат недавно провел тренировочные учения с базы ВВС НОАК в пустыне на северо-западе Китая, в ходе которых беспилотник отрабатывал разведку и атаку в длительном полете на расстояние более тысячи километров, сообщило во вторник Центральное телевидение Китая (CCTV).

Беспилотник характеризуется длительным сроком службы, что позволяет в течение длительного времени отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, его высокой адаптивностью к разнообразию условий боя и целей, а также его способностью уничтожать цели на месте, сказал Юй Жуйчао, начальник штаба полка, в отчет с камер видеонаблюдения.

По словам Юя, регулярно проводятся обновления операционной системы дрона, которые значительно повышают боевые возможности дрона. Это первый случай, когда подразделение беспилотников ВВС НОАК открылось для прессы, сообщает CCTV.

По мере совершенствования работы подразделения с беспилотными летательными аппаратами, оно проводит учения по интеграции дронов с истребителями, самолетами раннего предупреждения, вертолетами и другими беспилотными летательными аппаратами, чтобы можно было достичь максимальных возможностей дрона, говорится в отчете. Операторы дронов ранее летали на истребителях J-7, J-8 и J-16, но теперь они управляют дронами с земли на станции дистанционного управления.

Военно-воздушные силы НОАК публично продемонстрировали на прошлых авиашоу вооруженный разведывательный беспилотник средней высоты и большой выносливости GJ-2.

Развернутые в пустынном регионе на северо-западе Китая беспилотники могут выполнять миссии, включая пограничное патрулирование и борьбу с терроризмом, гораздо эффективнее, и это более экономично, чем использование пилотируемых самолетов, сообщил Global Times китайский военный эксперт, пожелавший остаться неназванным.

НОАК также размещает беспилотники в других частях страны. Например, шесть типов беспилотных летательных аппаратов, а именно CH-4, WZ-7, BZK-007, BZK-005, KVD-001 и TB-001, были замечены вокруг острова Тайвань в Восточном Китае в сентябре, по данным управления обороны на острове.

Беспилотное оборудование является ключевым направлением развития будущей войны, и, по словам наблюдателей, разработка беспилотных летательных аппаратов в Китае находится на мировом уровне. По словам эксперта, Китай будет разрабатывать не только более совершенные беспилотники, но и такие, которые просты в использовании и обладают высокой экономической эффективностью.