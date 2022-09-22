Ханты-Мансийск, 22 сентября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В Югру 22 сентября прибыл спецрейс с эвакуированными из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

ИА REGNUM Донбасс — это Россия!

Эвакуированы жители города Горловка и посёлка Гольмовский. Всего 30 детей, 15 родителей и сопровождающих. Самому младшему ребёнку один год, старшему — 16 лет. Беженцы будут жить в пункте временного размещения граждан в гостинице «Олимпийская», их снабдят предметами первой необходимости, одеждой, обувью, тёплыми вещами.

Эвакуированным будет доступна медицинская, социальная и психологическая помощь. Малышам предоставят места в детских садах, ребята постарше будут учиться в школах Ханты-Мансийска.

Отмечается, что отъезд с территории ДНР прошёл в экстренном порядке, так как населённые пункты подвергаются регулярному обстрелу со стороны ВСУ. Специальный рейс организован по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой.

По информации департамента, в марте в округ прибыл спецрейсом 71 житель посёлка Зайцево, в том числе 48 детей. Самостоятельно за весь период специальной военной операции в Ханты-Мансийский автономный округ приехали 2486 беженцев из ДНР, ЛНР, с территории бывшей УССР.

На сегодня в Югре развернуто восемь пунктов временного размещения в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нягани. В пунктах временного размещения проживают 253 человека, в том числе 78 детей.