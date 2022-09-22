Оренбург, , 07:13 — REGNUM В Оренбургской области 2022 год выдался непростым для аграриев области. Заканчивается сентябрь, а уборка на востоке региона еще в разгаре. Об этом на семинаре-совещании, посвящённом возделыванию яровой пшеницы, сообщил первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбуржья Сергей Балыкин.

Пшеница Александр Погожев © ИА REGNUM

«Аграрное производство во всей нашей области осуществляется в крайне сложных природно-климатических условиях, но еще в более жёстких условия приходится работать аграриям восточного Оренбуржья. Есть и положительные моменты в аномалиях погоды, только в таких условиях и получается зерно с такими высокими показателями качества. Ведь именно восток области — это житница России по твёрдой пшенице», — сказал Балыкин.

По данным минсельхоза, на 20 сентября скошено 2 млн 143,9 тыс. га зерновых культур, намолочено 3 млн 778,2 тыс. тонн при средней урожайности 17,8 ц/га. Основная часть зерновых колосовых убрана, за исключением восточных районов, где к уборке осталось порядка 102 тыс. га

Для обеспечения посева яровых зерновых и зернобобовых культур в 2023 году в хранилища засыпано 265,2 тыс. тонн семян — 98% от плана (269,4 тыс. тонн).

Стоит отметить, в 2021 году посевная площадь твёрдой пшеницы составила 305,6 тыс. га, уборочная — 274 тыс. га, валовой сбор — 182,2 тыс. тонн при средней урожайности – 6,6 ц/га. В 2022 было посеяно 376,6 тыс. га твёрдой пшеницы (на 71 тыс. га больше, чем в 2021 году).