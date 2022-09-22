Москва, 22 сентября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Информация об «указе», в соответствии с которым полицейские якобы должны будут останавливать автомобили с мужчинами за рулем и направлять водителей в военные комиссариаты, является недостоверной. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инспектор ДПС

Речь идет о сканированном изображении, которое появилось в сети 21 сентября.

«МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными», — говорится в сообщении портала «МВД Медиа».

В тексте отсканированного письма утверждалось, что сотрудникам полиции якобы необходимо «производить остановку легковых транспортных средств под управлением граждан мужского пола», а после проверки документов «направлять их к представителям военных комиссариатов». В ведомстве призвали граждан быть внимательными и использовать только информацию из официальных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Минцифры предупредило, что повестки гражданам, которые подлежат мобилизации, не будут рассылаться через сайт Госуслуг. Такое заявление ведомства было сделано после появления в социальных сетях сообщений о якобы использовании интернет-портала для рассылки соответствующих уведомлений.