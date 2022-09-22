Чебоксары, , 07:09 — REGNUM Чебоксарские чиновники и жители города «много общались» с жителями Донбасса, «прочувствовали их боль и убеждённость в то, что Россия своих не бросает». Об этом написал в телеграм-канале глава администрации чувашской столицы Денис Спирин, выразив уверенность в том, что горожане «горячо поддержат референдумы».

Глава администрации Денис Спирин Cap.ru

Руководитель города отметил, что с востоком [б. УССР] Чувашию «связывают давние связи», напомнив, что в годы Великой Отечественной десятки эвакуированных предприятий и их коллективы «трудились на земле Чувашии, в Чебоксарах».

«Мы много общались с жителями региона, видели настроения людей, прочувствовали их боль и убеждённость в то, что Россия своих не бросает. Уверен, что чебоксарцы также горячо поддержат референдумы граждан ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и с открытым сердцем примут все братские народы в нашу огромную семью под названием Россия», — написал Денис Спирин.

Он также напомнил, что ранее Чувашия взяла шефство над Донецким и Торезским электротехническими заводами, которым помогает наладить выпуск продукции для обеспечения энергоснабжения ДНР.

Напомним, что на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей пройдут референдумы о воссоединении с Россией. Они состоятся с 23 по 27 сентября.

Отметим, что ранее спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов заявлял, что киевский режим стал для Донбасса «кровным врагом», жители республик оказались «на грани уничтожения». Депутат уверен, что с воссоединением с Россией геноциду в Донбассе «придёт конец».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в тот же день был подписан соответствующий указ.

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