Пекин, , 07:09 — REGNUM Восточное командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объявило, что его войска наблюдали за военными кораблями США и Канады, когда они проходили Тайваньский пролив 20 сентября, сообщает газета Global Times.

Объединившись с Канадой, США хотят придать себе смелости для таких операций сейчас, когда НОАК имеет абсолютное преимущество в регионе, а такие транзиты — всего лишь политическое шоу, считают аналитики.

МиноносецВМС США USS Higgins и фрегат Королевских ВМС Канады HMCS Vancouver 20 сентября совершили переход через Тайваньский пролив и публично осветили это событие. Восточное командование НОАК организовало военно-морские и военно-воздушные силы для приведения в состояние повышенной готовности и отслеживания военных кораблей США и Канады на протяжении всего их курса, говорится в заявлении представителя командования старшего полковника Ши И.

Это второй раз, когда военно-морской флот США совершает транзит военного корабля в Тайваньском проливе после крупномасштабных военных учений НОАК вокруг острова Тайвань в начале августа в ответ на провокационный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Последний раз это было 28 августа, когда США направили два крейсера класса «Тикондерога», которые также находились под наблюдением НОАК.

В обоих случаях два военных корабля США или во главе с США прошли через Тайваньский пролив вместо одного военного корабля, как это бывало обычно, и это показало, что США не хватало уверенности и хотели повысить собственную храбрость, сказал военный эксперт материковой части Китая и телекомментатор Сун Чжунпин в интервью Global Times.

По словам Суна, США также хотели показать, что они не одиноки в своей попытке сдержать Китай. По его словам, у Канады, как у основного союзника США, нет иного выбора, кроме как подчиниться под давлением США.

Как показали августовские учения вокруг острова Тайвань, НОАК обладает подавляющими возможностями в регионе, и некоторые транзиты военных кораблей США и их союзников являются лишь политическими шоу, которые не имеют военного значения, считают аналитики. По мнению экспертов, США и некоторые из их союзников неоднократно совершают провокации в отношении национального суверенитета и территориальной целостности Китая, создавая для себя самую большую внешнюю угрозу миру и стабильности в регионе.