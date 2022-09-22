Якутск, 22 сентября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Вопрос частичной мобилизации граждан обсуждался под руководством главы Якутии Айсена Николаева. Он провёл заседание призывной комиссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе правительства региона.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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Привлечение граждан из запаса в ряды военнослужащих в республике уже идёт, в том числе организовано взаимодействие с руководителями муниципалитетов. Военные комиссариаты получают всестороннее содействие.

Региональные министерства и территориальные управления федеральных органов займутся транспортировкой мобилизованных до призывных пунктов Якутска. Им также поручено запустить работу медицинских комиссии, обеспечить соблюдение порядка и противопожарной безопасности в местах сбора людей.

Как сообщало ИА REGNUM, родственники тех, кто вынужденно ушёл участвовать в специальной операции на территории б. УССР из Якутии, будут получат поддержку. Меры уже разрабатывает руководство региона по распоряжению главы Айсена Николаева.