Токио, , 07:06 — REGNUM Япония 22 сентября провела в городе Уодзу, расположенном на берегу Японского моря, учения с населением на случай ракетной атаки со стороны КНДР. Об этом сообщает местный муниципалитет.

Подготовка Японии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе учений по гражданской обороне, которые проводились по решению и при содействии правительства впервые с 2018 года, местные власти отрабатывали меры по оперативному оповещению жителей, их размещению в подземных переходах под дорогами, а также в других относительно безопасных местах.

До окончания текущего года подобные тренировки планируется организовать в девяти населённых пунктах семи префектур Японии. В 2023 году такие учения, в зависимости от обстановки, могут быть проведены в общенациональном масштабе.

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