Первоуральск, Свердловская область, , 07:03 — REGNUM В Свердловской области пожилую жительницу Первоуральска по ошибке записали умершей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Пострадавшей оказалась женщина 1947 года рождения. Установлено, что в июле в Нижнем Тагиле скончалась её тёзка. И затем на основании поступившей из отдела полиции ошибочной информации ЗАГС Ленинского района города составил запись акта о смерти заявительницы.

Затем эта информация была передана в управление Пенсионного фонда в Первоуральске и выплата пенсии гражданке была прекращена.

Чтобы восстановить права заявительницы, прокурор Первоуральска направил в городской суд заявление об аннулировании записи акта гражданского состояния. Его рассмотрение и ход восстановление гражданских и пенсионных прав женщины находится на контроле.