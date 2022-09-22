Южно-Сахалинск, 22 сентября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Важным и нужным назвал решение президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации благочинный центрального округа Южно-Сахалинской и Курильской епархии, заместитель председателя Общественной палаты Сахалина, протоиерей Виктор Горбач.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Он уверен, что задачи спецоперации по защите жителей Донбасса и демилитаризация бывш. УССР будут выполнены.

«Блок НАТО не только накачивает киевскую армию тяжелым вооружением, но и направил в зону конфликта большое количество инструкторов и специалистов. Эту информацию подтверждают и находящиеся вместе с нашими военными православные священники. В этих условиях требуется значительное усиление участвующих в операции российских войск. Я уверен, что те люди, которые имеют боевой опыт, служили в армии, были офицерами, а недавно ушли в запас, они в этот непростой час для нашей страны могут защитить родину и подключатся к службе», — цитирует Виктора Горбача пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.