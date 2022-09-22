Арсеньев, Приморский край, 22 сентября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Ещё один город в Приморье отказался в нынешней ситуации от массовых гуляний, в честь своего 120-летия.

Мэрия Арсеньева Арсеньев

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«Администрация Арсеньевского городского округа информирует жителей и гостей города о том, что запланированные на 24 сентября массовые праздничные мероприятия отменяются», — сообщается в телеграм-канале мэрии Арсеньева.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЗАТО Фокино в Приморском крае отменили праздничные гуляния по случаю Дня города.