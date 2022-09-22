Оренбург, , 06:59 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области произошло смертельное ДТП. Полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП УМВД по Оренбургской области

По данным ведомства, на трассе Бугульма — Бугуруслан — Бузулук - Уральск, в районе села Александровка, вечером 21 сентября столкнулись УАЗ-пикап и «ГАЗОН Next». Водитель и пассажир УАЗ-пикапа скончались на месте.

По данным Госавтоинспекции, на территории Оренбуржья в августе произошло 140 ДТП. Погибли 29 человек, ранения получили 175 человек.