Ульяновск, 22 сентября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В Ульяновке начала оказываться помощь военкоматам — в частности, предоставлен автотранспорт. Поддержка также будет оказана предприятиям оборонного комплекса. Об этом сообщает в телеграм-канале глава Ульяновска Дмитрий Вавилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленность в России

По его словам, Ульяновск — «надёжный тыл специальной военной операции». Говоря о частичной мобилизации, градоначальник проинформировал, что мэрия «уже помогает военным комиссариатам», выделив в их распоряжение автотранспорт.

«Также оказываются другие меры поддержки для проведения частичной мобилизации в самые сжатые сроки», — написал Дмитрий Вавилин.

Мэр добавил, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских, который руководит комиссией по мобилизации, дал «первостепенные поручения» для муниципальных образований. Вавилин также подчеркнул, что заводы оборонно-промышленного комплекса в Ульяновске получат от администрации «всю необходимую помощь». По его словам, предприятия оборонного значения выпускают военно-транспортные самолёты и воздушные танкеры, внедорожники и боеприпасы к стрелковому оружию, зенитно-ракетные комплексы ПВО (противовоздушной обороны), микроэлектронику для боевой техники и автоматизированные системы на её базе.

«Городские власти оказывают всю необходимую помощь, чтобы приблизить победу России», — заверил глава Ульяновска.

Напомним, что Алексей Русских возглавил комиссию по мобилизации граждан Ульяновской области. На проведённом 21 сентября совещании он дал «ряд неотложных поручений», поручив «поддерживать постоянный контакт с военными комиссариатами», в том числе помогать при оповещении, сборе и доставке мобилизованных к местам несения службы.

Отметим, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября губернатор Ульяновской области Алексей Русских провёл первое заседание совета безопасности с участием представителей силового блока по вопросам частичной мобилизации.