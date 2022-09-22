Москва, , 06:57 — REGNUM Арбитраж Москвы 10 ноября 2022 года начнёт рассматривать иск «Росбанка» к АО «Хоневелл» из дивизиона американской корпорации Honeywell — производителя электронных систем управления и автоматизации. Речь идёт о взыскании более 278 млн рублей. Ранее суд отклонил просьбу истца о наложении ареста на активы компании, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление было подано 16 сентября 2022 года, речь идёт о взыскании долга в размере 278 311 294,91 рубля. Дело слушает судья Эльдеев. Третьими лицами в спор пригласили ПАО «Тольяттиазот» и ООО «Иркутский завод полимеров».

Истец также требовал наложить арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество, права требования, принадлежащие АО на сумму иска, в том числе на дебиторскую задолженность по договору займа от января 2022 года, заключенному между Honeywell International Inc. и АО. Суд просьбу отклонил.

Напомним, претензии к «Хоневелл» есть также и у IT-компаний из России. Иск о взыскании долга и неустойки по лицензионному договору подало, например, АО «Лаборатория Касперского».