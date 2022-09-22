Улан-Удэ, 22 сентября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов разъяснил ситуацию с повестками для явки в военкоматы, которые вручались до 18 часов 21 сентября. По его словам, они не были связаны с частичной мобилизацией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов

«С их помощью ведётся учёт сведений о резерве и его составе, проводится учёба и подготовка. И сегодня решением республиканской призывной комиссии эти повестки аннулированы», — отметил он.

Повестки, связанные с частичной мобилизацией, начали выдавать только после 20 часов по местному времени 21 сентября. В них указано время прибытия на сборные пункты — 6:00, 8:00 или 9 часов утра 22 сентября.

«И это уже призывные повестки», — подчеркнул глава региона.