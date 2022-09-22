Пекин, , 06:51 — REGNUM Продажи последних флагманских продуктов Huawei серии Mate50 по цене от 5499 ($780,66) до 7 799 юаней стартовали 21 сентября, а на рынке также появился чехол для телефона 5G, который может помочь смартфону Huawei подключиться к сети 5G, сообщает газета Global Times.

Huawei A4-Nieuws

Ранее СМИ сообщали, что из-за нехватки ключевых компонентов из-за репрессий со стороны США смартфоны Huawei имеют доступ к сети 4G только с серии P40. China Telecom, один из крупнейших операторов связи Китая, дебютировала с пакетом Mate50 series, добавив 5G-ехол для телефона, который отдельно продается по цене 799 юаней. Общая толщина телефона составляет 13,6-14,1 миллиметра, а вес — 53-58 граммов в зависимости от различных моделей телефонов.

Global Times узнала, что 5G-чехол для телефона для Huawei P50 Pro и Mate50 серий также продается через несколько онлайн-магазинов Huawei, авторизованных эксклюзивно, на китайской платформе электронной коммерции Tmall. Авторизованный магазин выполнил более 100 заказов в течение месяца на сегодняшний день.

5G-чехол для телефона, разработанный китайской технологической фирмой SoyeaLink, вызвал общественный интерес после того, как было подтверждено, что он помогает смартфону Huawei получить доступ к сети 5G с помощью «физического подхода» с использованием встроенной SIM-карты (eSIM).

В статье, опубликованной шанхайским филиалом другого китайского оператора связи China Unicom в официальном аккаунте WeChat 17 мая, говорилось, что чехол для телефона 5G по цене 799 юаней сначала будет адаптирован для Huawei P50 Pro и станет совместимым с другими моделями мобильных телефонов и производителями телефонов. В статье отмечается, что корпус телефона 5G весит 52 грамма и имеет толщину 3,2 мм.

Отраслевые аналитики придерживаются противоположных мнений в отношении корпуса телефона 5G. Некоторые предположили, что корпус телефона представляет собой прорыв, объединив чип eSIM и двухъядерный процессор вместе. В то время как потребители могут не согласиться тратить дополнительные деньги на чехол для телефона, предпочтя другие бренды.