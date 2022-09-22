Токио, 22 сентября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Студия FromSoftware, запустившая серверы игры Dark Souls III спустя семь месяцев простоя, вновь их отключила. Об этом 22 сентября сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Dark Souls 3

На своих страницах в соцсетях разработчик подтвердил факт произошедшего, но не объяснил, что на этот раз стало причиной отключения, и не назвал сроки решения проблемы. «Мы изучаем источник проблемы и сообщим вам, как только появится больше подробностей», — написала FromSoftware в публикации.

Напомним, серверы Dark Souls III были отключены в январе 2022 года из-за уязвимости, обнаруженной в многопользовательском компоненте игры. FromSoftware вновь запустила их в августе 2022-го.