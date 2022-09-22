Фокино, Приморский край, , 06:49 — REGNUM В ЗАТО Фокино в Приморском крае отменили праздничные гулянья по случаю Дня города.

На праздник Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Все праздничные массовые мероприятия на территории городского округа ЗАТО Фокино отменяются. К 115-летию поселка Дунай и ко Дню города Фокино пройдут торжественные собрания. Праздничные мероприятия будут перенесены», — написал в своём телеграм-канале глава городского округа ЗАТО Фокино Александр Баранов.

Как сообщало ИА REGNUM, салюта в честь 200-летия Омской области не будет.