Вашингтон, 22 сентября 2022, 06:47 — REGNUM Президент США Джо Байден 21 сентября объявил о стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана «Фиона» и поручил предоставить этому ассоциированному с США государству дополнительную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В заявлении американской администрации отмечается, что федеральная помощь предоставляется местным властям для «проведения восстановительных работ» в районах, наиболее пострадавших от удара стихии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Пуэрто-Рико более миллиона человек остались без электричества из-за урагана «Фиона», который обрушился на остров днём 18 сентября.
Читайте ранее в этом сюжете: Более 1 млн человек остались без электричества в Пуэрто-Рико после урагана