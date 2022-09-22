Вашингтон, 22 сентября, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 21 сентября объявил о стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана «Фиона» и поручил предоставить этому ассоциированному с США государству дополнительную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Разрушения в Пуэрто-Рико после урагана Мария

В заявлении американской администрации отмечается, что федеральная помощь предоставляется местным властям для «проведения восстановительных работ» в районах, наиболее пострадавших от удара стихии.

пресс-служба Белого дома «Помощь может включать в себя гранты на временное жильё и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба незастрахованному имуществу и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Пуэрто-Рико более миллиона человек остались без электричества из-за урагана «Фиона», который обрушился на остров днём 18 сентября.