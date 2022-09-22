Верещагино, Пермский край, , 06:47 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор по делу о хищении оборудования для майнинга на сумму свыше 4 млн рублей, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ворованное оборудование для майнинга МВД

Фигурантом уголовного дела стал 42-летний пермяк. Преступление совершено в феврале 2021 года. Двое мужчин на территории Верещагинской дистанции пути проникли в бытовку, где хранилось компьютерное оборудование для майнинга криптовалюты, и похитили его.

Суд приговорил пермяка к трём с половиной годам за тайное хищение чужого имущества. Кроме того, суд удовлетворил заявление о возмещении нанесённого ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

В отношении соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство.